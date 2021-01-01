8 (996) 743 37 89
0
0
r
Магазин
Зарядные устройства для АКБ
Каталог товаров

Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Пуско-зарядные устройства
Зарядные устройства
Преобразователи напряжения
Нагрузочные вилки
Обозрение ходовых моделей:
ЗУ АРГО 3М

  • Автоматический режим. Ток заряда 5 А.
    Буферный режим хранения.
    Режим десульфатации пластин АКБ.
    Ток десульфатации 2 А.
2590
r
Есть в наличии
Купить
ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ
ПЗУ Вымпел 80

  • Стрелочный индикатор. 2 режима работы.
    Пусковой ток 110 А. Зарядный ток 10 А.
    Только с​​винцово-кислотные АКБ.
    Микровентилятор. Для АКБ любой емкости. 
8595
r
Есть в наличии
Купить
ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ
ОРИОН НВ 04

  • Цифровой ЖК дисплей напряжения.
    Для 12 В и 24 В аккумуляторов.
    Проверка одной "банки" АКБ.
    Две спирали. Емкость АКБ до 240 А/ч.
4390
r
Ожидается поступление
Купить
ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ
ОРИОН ПН 70

  • Для преобразования 12 В в 220 В.
    Максимальная мощность 900 Вт.
    Независимый выход питания USB.
    Защита от короткого замыкания.
6890
r
Есть в наличии
Купить
ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ

Необходимость устройств для зарядки автомобильных аккумуляторов

Основная задача автомобильного зарядного устройства, это поддержание автомобильной аккумуляторной батареи в рабочем состоянии и зарядка АКБ при ее техническом обслуживании.

Стоит сказать, что иметь зарядное устройство для АКБ у себя под рукой, в идеале должен каждый автолюбитель. Объясняется это следующими причинами. Дело в том, что в течение эксплуатации автомобиля происходит естественная разрядка аккумулятора, особенно это сказывается при городской езде, во время которой АКБ «садится» быстрее, т.к. нагрузка на нее возрастает, а генератор не успевает дозаряжать батарею до необходимых значений. Поэтому настает время, когда автовладельцу, не зависимо от времени года, чаще зимой, просто необходимо произвести зарядку своего аккумулятора. В противном случае может оказаться так, что завести свою машину без пускового устройства не получиться, и случиться это как обычно в самое неподходящее время.

Чтобы избежать таких «неожиданностей», стоит заранее подумать о том какое  автоматическое зарядное устройство для акб стоит иметь у себя в наличии. Для решения этой задачи в начале надо узнать какие ЗУ бывают и исходя уже из этих знаний купить себе наиболее подходящее зарядное устройство.

Итак, зарядное устройство для акб автомобиля делятся на четыре вида. Это естественно сами ЗУ (зарядные устройства), ПЗУ (пуско-зарядные устройства), АПЗУ (автономные пуско-зарядные устройства) и ЗПУ (зарядно-предпусковые устройства).

Стандартные ЗУ предназначены только для зарядки разряженного АКБ и поддержания аккумулятора в «спящем режиме» после полной ее зарядки. Никакими дополнительными возможностями такие устройства не обладают. Недостатком таких приборов является обязательное снятие АКБ с машины перед тем как начать процесс его зарядки. Однако стоимость этих устройств самая низкая из всех.

Классические ПЗУ могут как заряжать севший АКБ, так и помочь завести двигатель при уже севшем аккумуляторе. Это свойство особенно полезно в случае, когда у Вас оказался полностью севший аккумулятор, а времени на его полную подзарядку нет. Именно здесь начинает работать пусковая часть зарядного устройства, т.к. она способна выдавать пусковой ток в десятки раз превышающий ток обычных ЗУ. Недостатком этих устройств является их большие габариты и вес. А также наличие сети 220В к которой данный прибор нужно подключить.

Современные АПЗУ это те же самые ПЗУ только с возможностью запустить или зарядить АКБ автономно. Обеспечивается это наличием в них мощных литий-ионных батарей, которые можно зарядить заранее. Огромным преимуществом таких устройств является их независимость от сети 220В. Однако цена таких приборов весьма высока, что несомненно будет сказываться на решение о покупке такого прибора.

И наконец ЗПУ могут обеспечить не только зарядку АКБ, но и ее подзаряд. Причем эти приборы позволяют сделать это не снимая аккумулятор с машины, что является их большим преимуществом перед обычными ЗУ.

Магазин Самара-Ставр является официальным дилером НПП ОРИОН и АРГО. Предлагает широкий выбор зарядных, пуско-зарядных и автономных пуско-зарядных устройств с гарантией от производителя. 
В этом разделе Вы сможете купить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое лучше всего подходит Вам по своим характеристикам и цене с доставкой по России с гарантией.

О компании
Покупателям
График работы
Надежные методы доставки
Доступные способы оплаты
© Компания «Самара-Электро-Ставр», 2008-2021.